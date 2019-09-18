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18. 09. 2019

В Польше задержали украинца, которого разыскивал Интерпол

Сотрудники Пограничной службы Польши из Медыки задержали 34-летнего украинца, на которого французские власти выдали европейский ордер на арест. Мужчину подозревают в нелегальной перевозке иммигрантов из Франции в Великобританию. Об этом заявила пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы Эльжбета Пикор, передает Польское радио.

Мужчину задержали в ночь на 18 сентября во время проверки пассажиров автобуса, который ехал из Польши через пограничный переход в Медыке (Подкарпатское воеводство).

Украинца подозревают в участии в преступной группе, которая перевозила иммигрантов из Франции в Великобританию на лодке, используя Ла-Манш. Интерпол искал подозреваемого в десятках стран мира.

Мужчина находился в Польше легально и возвращался в свой родной город в Украине. "Когда его задержали пограничники, он был совершенно удивлен и не ожидал такого развития событий", - сказала она.

С начала 2019 года подкарпатские пограничники уже задержали более 250 человек, разыскиваемых польскими властями и правоохранительными органами других европейских стран.

Ранее сообщалось, что в Словакии задержали украинца, разыскиваемого Интерполом. Правоохранители установили, что на мужчину выписан ордер на задержание в Румынии. Его отправили в СИЗО.

Напомним, словацкие пограничники обнаружили малый летательный аппарат в районе города Собранце и задержали его пилота-украинца. Мотопаратрайк был оборудован для незаконного перемещения товаров.

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Источник: korrespondent.net
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