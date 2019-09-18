Атака на НПЗ: Путин и саудовский принц обсудили цены на нефть

Президент России Владимир Путин в среду, 18 сентября, созвонился с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом, чтобы обсудить ситуацию на рынке нефти после атаки на саудовские нефтяные предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин выразил озабоченность атаками на объекты компании Saudi Aramco и высказался за проведение тщательного и объективного расследования произошедшего.

Как сообщается, в ходе разговора было "рассмотрено положение на глобальном рынке углеводородов, в том числе ход реализации договоренностей в формате ОПЕК плюс. Собеседники выразили "обоюдный настрой на продолжение тесной координации в целях стабилизации мировых цен на нефть".

Затрагивались также вопросы подготовки визита Путина в Саудовскую Аравию.

Телефонный разговор состоялся "в соответствии с обращением саудовской стороны".

Напомним, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар с беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов.

Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. После этого на рынке нефти произошел рекордный с 1991 года скачок цен. Позже цены на нефть начали снижаться.

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Источник: korrespondent.net