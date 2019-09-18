В Чернобыльской зоне поймали беглого солдата-контрактника

Полиция задержала солдата-контрактника в зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Он был объявлен в розыск как пропавший без вести почти две недели назад. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области в среду, 18 сентября.
"Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС был выявлен и задержан 30-летний солдат-контрактник, который с 5 сентября текущего года находится в розыске, как пропавший без вести", - сказано в сообщении.
Согласно информации, военнослужащий проник на территорию зоны отчуждения незаконно. О задержании солдата уведомили командира воинской части, в которой мужчина служил согласно контракту.
Напомним, что ранее в Чернобыльской зоне задержали 17 сталкеров за сутки.
Также сообщалось, что туристы побили рекорд по посещению ЧАЭС.
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Источник: korrespondent.net
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