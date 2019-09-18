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18. 09. 2019

Вятрович: Увольнение не было для меня неожиданностью

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал свое увольнение, отметив, что это не было для него неожиданностью. Об этом он рассказал в среду, 18 сентября, в комментарии LB.ua.

"Увольнение готовилось заранее, и я лично обсуждал этот вопрос с премьер-министром Алексеем Гончаруком, с которым хорошо знаком со времен Майдана. Он также меня лично заверил, что Институт сохранит все свои направления работы, которые были заложены и разработаны в течение этих пяти лет", - сказал Вятрович.

Он также отметил, что на следующий год в бюджете Института предусмотрены те же средства, что и в предыдущие годы.

"Кто будет руководителем - решит конкурс, но, надеюсь, им станет человек, который ценит нашу историю. Что касается моих дальнейших планов, в первую очередь - отдых, а дальше много творческих планов", - добавил Вятрович.

Напомним, сегодня стало известно, что Вятрович покидает свой пост.

Кабинет министров назначил Вятровича директором Украинского института нацпамяти в марте 2014 года. В 2008-2010 годах он возглавлял архив СБУ.

Ранее Вятрович раскритиковал идею лидера партии Слуга народа Разумкова о референдумах по декоммунизации, заявив, что он не знает законодательства Украины.

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Источник: korrespondent.net
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