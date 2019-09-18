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18. 09. 2019

Два города на Днепропетровщине вторую неделю живут без воды

Более девяти тысяч человек на Днепропетровщине уже вторую неделю живут без воды. Масштабный порыв водопроводной трубы оставил без воды жителей двух военных городков – Гвардейского и Черкасского. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает ТСН.

 Отмечается, что вода в кранах пропала еще 5 сентября. Люди опасаются, что если проблему с водоснабжением не решат в ближайшее время, то под угрозой срыва окажется отопительный сезон.

Местные жители на хозяйственные нужды берут воду в колодцах или скважинах. А вот питьевую приходится покупать. Люди посчитали, что чтобы купить питьевой воды в месяц на семью надо в среднем 400 гривен. А еще столько же платят водоканалу за воду, которая должна течь из кранов.

В водоканале заявляют, что такая ситуация сложилась из-за того, что труба старая и через ее дырки вытекло воды на 32 миллиона гривен. Поэтому не могут заплатить за электроэнергию, которая питает насос.

За долги счета предприятия арестованы. Уверяют, все что могут попросить - это денег из областного бюджета на капитальный ремонт трубы. Выделят деньги, и пойдут ли они в трубу - от этого зависит, еще и то, начнется ли в Гвардейском и Черкасском отопительный сезон.

Напомним, ранее из-за загрязнения реки в Днепропетровской области город Вольногорск остался без питьевой воды.

Позже из-за аварии почти половина Львова осталась без воды. Там трубу диаметром 350 мм прорвало на глубине четыре метра.

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Источник: korrespondent.net
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