На Донбассе дети жестоко избили пенсионера. 18+

В Мирногораде Донецкой области группа подростков избила пенсионера лопатой. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Нападавшими оказались четверо местных школьников от 11 до 15 лет. Пострадавшим был 71-летний мужчина. Малолетних злоумышленников вычислили по социальным сетям, где было опубликовано видео избиения пенсионера.

На записи видно, что четверо подростков напали на пенсионера, избивая его лейкой, лопатой и ногами. В ходе расследования выяснилось, что группа школьников уже не впервые избивает людей.

Факт избиения пенсионера внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

Ранее сообщалось, что в Днепре группа мужчин жестоко избила полуголую девушку. Девушка в одном нижнем белье бегала по улице, предположительно разбила окно в автомобиле и телефон у охранника на стройке. За это мужчины начали бить ее ногами и трубой, заламывать руки и толкать.

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Источник: korrespondent.net