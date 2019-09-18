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18. 09. 2019

Зеленский назначил нового переговорщика в Минске

Президент Владимир Зеленский назначил представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам на переговорах в Минске Алексея Резникова.

"Уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в указе президента от 18 сентября.

Напомним, 13 августа Зеленский уволил с данной должности Романа Безсмертного, который пробыл на ней всего месяц.

Алексей Резников с 2006 года был партнером юридической фирмы Магистр & партнеры, а после слияния возглавил департамент разрешения споров в ООО ЕПАП, где занимал должность главного юрисконсульта (2012-2014).

В 2012-2014 годах по совместительству был адвокатом и партнером в АО Меджистерс.

В июне 2014 года избран заместителем городского головы - секретарем Киевского городского совета. С декабря 2015 года - советник киевского городского головы по вопросам реформ местного самоуправления (на общественных началах).

С марта 2016 года - заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий по вопросам самоуправления. Был уволен с должности в сентябре прошлого года.

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Источник: korrespondent.net
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