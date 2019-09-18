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18. 09. 2019

При пожаре в школе в Либерии погибли 26 детей

В результате пожара в коранической школе в Либерии погибли по меньшей мере 26 детей и двое учителей, сообщает агентство Франс Пресс в среду, 18 сентября.
 
 
ЧП произошло в пригороде столицы страны Монрови в ночь на среду. Причины возгорания пока не уточняются.
 
"Я молюсь за семьи детей, погибших прошлой ночью в Пэйнсвилле в результате ужасного пожара, охватившего здание школы. Это тяжелое время для семей погибших и для всей Либерии", - принес написал президент страны Джордж Веа в Twitter.
 
Ранее сообщалось, что киевлянин обстрелял пожарных, прибывших тушить его дом.
 

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Источник: korrespondent.net
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