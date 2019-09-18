Нардепы решили переименовать Переяслав-Хмельницкий

На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в среду, 18 сентября, депутаты поддержали решение о переименовании Переяслава-Хмельницкого Переяслав. Об этом сообщила в Facebook Ольга Туний, пресс-секретарь главы партии Слуга народа Дмитрия Разумкова.

По ее данным, решение было принято единогласно.

"Моему родному городу Переяславу возвращают историческое название!...Надеюсь, Верховная Рада также поддержит это предложение и восстановит историческую справедливость!", - написала Туний.

Ранее сообщалось, что Рада переименовала четыре населенных пункта. Депутаты приняли постановления о переименовании сел в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

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Источник: korrespondent.net