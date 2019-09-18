Лента RSS
Подписаться на ленту
18 сентября 2019, среда, 17:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
18. 09. 2019

Нардепы решили переименовать Переяслав-Хмельницкий

На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в среду, 18 сентября, депутаты поддержали решение о переименовании Переяслава-Хмельницкого Переяслав. Об этом сообщила в Facebook Ольга Туний, пресс-секретарь главы партии Слуга народа Дмитрия Разумкова.

По ее данным, решение было принято единогласно.

"Моему родному городу Переяславу возвращают историческое название!...Надеюсь, Верховная Рада также поддержит это предложение и восстановит историческую справедливость!", - написала Туний.

Ранее сообщалось, что Рада переименовала четыре населенных пункта. Депутаты приняли постановления о переименовании сел в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сегодня извлекла из недр самой дальней полки старые джинсы, а они на красоте моей необъятной не сходятся.
- Муж, - говорю, - ты чего не сказал, что я так разожралась?
- А чё, можно было?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.