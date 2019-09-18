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18. 09. 2019

Глава МИД заявил о согласии на формулу Штайнмайера

Глава МИД Вадим Пристайко заявляет, что дал согласие на так называемую формулу Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбасса. Об этом он заявил на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел в среду, 18 сентября, сообщает Европейская правда.

"Мы договорились о формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ", - сказал Пристайко.

"Это - то, что записано в решении. Больше там ничего нет. Надо чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам, и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ", - добавил министр.

Он отметил, что для проведения выборов на оккупированной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия.

"Сначала создаются необходимые оборонные условия, и только потом проводятся выборы, президент Зеленский это четко сказал", - добавил глав МИД.

По его словам, президент Владимир Зеленский был готов к встрече нормандской четверки 17 сентября, но Россия оказалась "технически не готова".

Кроме того, Пристайко рассказал о новых подходах в вопросе амнистии участников конфликта на Донбассе.

"Есть разные варианты подхода. Есть наработки предшественников... и есть новые подходы", - сказал Пристайко. Он подчеркнул, что вариант проведения амнистии участников конфликта на Донбассе, который будет выбран властью, зависит от того, "на сколько гибким будет украинский народ, украинские депутаты и правительство", а также на сколько далеко готова зайти страна в решении этого вопроса. В то же время он признал, что есть и "красные линии" в этом вопросе, которые Киев не перейдет, пояснив, что амнистированы не будут "те, кто убивал и издевался".

По словам Пристайко, план Зеленского исключает кровопролитие в регионе, он предлагает развести силы и средства сторон сразу по всей линии соприкосновения. "Президент Зеленский в своем плане предлагает не разводить следующие участки, иначе мы будем разводить 300 лет, а развести сразу по всей линии соприкосновения", - сказал он.

Также он сообщил, что Украина рассматривает введение миротворческой миссии как один из возможных шагов в ситуации, если не удастся достичь урегулирования на Донбассе с помощью Минских договоренностей.

"В этом наше предложение - попробовать решить нашу ситуацию на основе тех Минских соглашений, которые заключены. Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия", - сказал он.

Отметим, сегодня в Минске проходят переговоры трехсторонней контактной группы. По данным СМИ, украинская сторона отказалась подписывать документ о формуле Штайнмайера.

Ранее в России потребовали письменно закрепить формулу Штайнмайера, которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе – после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ.

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Источник: korrespondent.net
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