Министр обороны рассказал о разведении войск

Разведение сил и средств в Донбассе будет происходить не по всей линии разграничения сразу, а участками, и при условии, что боевики будут делать то же самое. Об этом министр обороны Андрей Загороднюк сказал в интервью Радио Свобода.

Он подчеркнул, что "это не отступление, а разведение".

"Во-первых, оно не будет разводиться одновременно везде. Это будет участками. И будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть это не отступление абсолютно", - сказал Загороднюк.

По его словам, Генштаб ВСУ сейчас готовит план разведения.

"И конечно, по каждому из этих участков будет идти подготовка, будут идти объяснения, будут идти проработки всех технических вопросов, логистических вопросов, вопросов безопасности и так далее..." – сказал Загороднюк.

Министр отметил, что разведение должно быть осуществлено технически правильно, так как украинские военные на тех позициях, где они стоят, создали уже целую систему укреплений.

"Мы говорили с военными и с Генштабом, никто не будет делать этого без подготовки. Это, конечно, будет сделано правильно для того, чтобы избежать чрезмерных рисков при разведении. Конечно, мы будем следить за тем, чтобы та сторона также это делала", - отметил министр обороны.

Ранее в ООС сообщили, что готовятся к отводу войск на Донбассе. Разведение войск на линии разграничения будет зависеть от сепаратистов, отметил командующий ООС.

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Источник: korrespondent.net