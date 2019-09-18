Трамп нашел замену Болтону

Президент США Дональд Трамп решил назначить своим новым помощником по нацбезопасности Роберта О'Брайена, который сейчас является спецпосланником президента по вопросам освобождения заложников в структуре Госдепартамента.

"Я рад сообщить, что назначу Роберта О'Брайена, который в настоящее время очень успешно работает в должности спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников в Госдепартаменте, нашим новым помощником по национальной безопасности. Я долго и много работал с Робертом. Он отлично справится с работой!" - написал Трамп в Twitter в среду, 18 сентября.

Напомним, 10 сентября Трамп сообщил об увольнении Джона Болтона с должности советника по нацбезопасности. Американский президент заявил, что был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном.

Трамп раскритиковал советника за его позицию по Венесуэле и КНДР. В то же время американский лидер не указывал, что именно в подходе Болтона к Венесуэле его не устраивает.