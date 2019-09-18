На Буковине "накрыли" цех с подпольным производством сигарет и алкоголя

В Черновицкой области разоблачили группу лиц, организовавших сеть незаконного изготовления и сбыта алкогольных напитков, а также канал поставки табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Пятеро жителей Кицманского района обустроили в своих домохозяйствах и арендованных складских помещениях подпольное производство контрафактной водочной продукции. Товар изготавливали из нелегально ввезенного на территорию Украины сырья низкого качества”, — говорится в сообщении.

Готовый фальсификат под видом известных брендов с фальшивыми акцизными марками злоумышленники сбывали оптом и в розницу через сеть заведений питания и торговли.

Во время санкционированных следственных действий в местах производства и хранения контрафактной продукции правоохранители обнаружили тринадцать тонн спирта неизвестного происхождения, более четыре тысячи бутылок незаконно изготовленных алкогольных напитков и почти двадцать пять тысяч пачек контрафактных сигарет.

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По предварительным оценкам стоимость изъятой продукции составляет более двух миллионов гривен. Кроме того, обнаружено четыре с половиной тысячи поддельных марок акцизного налога, пустые бутылки, этикетки, специальное оборудование для упаковки фальсифицированной продукции, а также более двадцать семи тысяч долларов США, три с половиной тысячи евро и шестьдесят тысяч гривен.

Функционирование нелегального сбыта контрафактной продукции способствовало тенизации экономики и могло нанести значительный вред здоровью граждан.

Напомним, в конце июля в Одесской области также "накрыли" склад с контрафактным алкоголем и сигаретами.

Ранее сообщалось, что под Винницей изъяли 5 тысяч литров поддельного алкоголя мировых брендов. Грузовой автомобиль MAN одной из почтовых служб перевозил под видом посылок фальсифицированные алкогольные напитки.

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Источник: korrespondent.net