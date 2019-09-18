Тройное убийство на заправке в Николаеве: полиция назвала версии

Полиция рассматривает все возможные версии убийства трех работников АЗС, среди которых убийство, совершенное с целью завладения имуществом, из-за личной неприязни, а также во время внезапно возникшего конфликта. Об этом со ссылкой на в.и.о. начальника Нацполиции в Николаевской области Ивана Выговского сообщает Укринформ в среду, 18 сентября.

"Николаевская полиция рассматривает все возможные версии тройного убийства работников АЗС. Среди них: убийство, совершенное с целью завладения имуществом, денежными средствами и т.п., из-за личных неприязненных отношений, а также во время внезапно возникшего конфликта. Сейчас известно, что тела погибших работников автозаправочной станции (механика, оператора и кассира) обнаружила жена одного из них, когда долгое время не могла дозвониться к своему мужу. На крики женщины прибежали прохожие, которые помогли вызвать полицию", - сказал Выговский.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, в ходе которых правоохранители отрабатывают все возможные версии преступления, учитывая полученную информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую.

Все силы полицейских максимально нацелены на раскрытие указанного особо тяжкого преступления, отрабатывается вся информация, поступающая от свидетелей и очевидцев. К раскрытию убийства также привлечены экипажи патрульных полицейских, все выезды в город перекрыты и находятся под усиленным контролем.

На месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и эксперты, которые тщательно фиксируют вещественные доказательства.

Напомним, что в Николаеве на АЗС найдены мертвыми три человека: все были работниками заправки и погибли от огнестрельных ранений.

Ранее в Киеве ограбили здание национальной лотереи.

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Источник: korrespondent.net