В МИД анонсировали новые соглашения по безвизу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в среду, 18 сентября, анонсировал подписание нескольких соглашений о безвизовом режиме для Украины, сообщает УНИАН.

Об этом Пристайко сказал во время совместного заседания комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

"В Нью-Йорке я планирую подписать очередные два, если получится, три соглашения о безвизовом режиме. Сегодня они были представлены на Кабмин... Надеюсь, что Кабмин поддержал эти предложения. То есть, мы открываем Украину, открываем мир для украинцев", - сказал Пристайко, однако, не уточнил, о каких странах идет речь.

В то же время, он подчеркнул, что МИД и Консульская служба должны позаботиться о том, как "защитить украинцев в этом открытом мире".

Ранее сообщалось, что Украина упростила визовый режим с двумя странами южной Азии.

Перед этим Украина договорилась о безвизе с Содружеством Доминики при условии, что продолжительность визита не превысит 90 дней на протяжении 180 дней.

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Источник: korrespondent.net