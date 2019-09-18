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18. 09. 2019

Мест в детсадах в Украине не хватает 34 тысячам детей - МОН

В Украине 34 тысячи детей дошкольного возраста не посещают детский сад из-за отсутствия свободных мест. Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад на встрече с уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой, сообщает пресс-служба президента в среду, 18 сентября.

Особое внимание на встрече сторонами было уделено вопросам развития дошкольного образования, в частности доступ детей к учреждениям дошкольного образования.

"Дети должны приходить в школу подготовленными, а это - задача дошкольного образования. Но сейчас 34 тысячи детей в стране не имеют возможности посещать детский сад из-за отсутствия свободных мест. Это касается и больших городов, и сел. Поэтому вопросы развития дошкольного образования и создания достойных условий работы для сотрудников является приоритетом для министерства", - отметила Новосад.

Кулеба подчеркнул, что вложение средств в развитие ребенка - это инвестиции в будущее, потому что именно в дошкольном возрасте формируются базовые личностные качества.

"Дошкольное образование должно отвечать потребностям ребенка и обеспечивать соблюдение ее наилучших интересов", - подчеркнул Кулеба.

Во время встречи обсудили перспективы развития среднего образования, введение профильного среднего образования, реформирование интернатных учреждений, обеспечение учреждений образования транспортом, питание детей в школах.

Напомним, что ранее во Львове на территории детсада произошел обвал, есть жертвы.

Также сообщалось, что издевательства воспитательницы над ребенком сняли на видео.

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Источник: korrespondent.net
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