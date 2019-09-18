Зеленский собрался в "турне" по Латинской Америке

В 2020 году президент Владимир Зеленский планирует осуществить “турне” по странам Латинской Америки, а в октябре поедет в Японию. Об этом в среду, 18 сентября, заявил представитель Офиса президента, который отвечает за внешнюю политику, Игорь Жовква, пишут УНН.
“22 октября планируется визит президента в Японию на событие интронизации нового императора. Этот визит будет использован и для встречи с руководством Японии, с премьер-министром, и для встречи с лидерами других стран, которые будут присутствовать на этом мероприятии - а там ожидается много стран”, - отметил Жовква.
По его словам, Офис президента намерен планировать визиты в азиатские страны, где, в том числе, находятся стратегические рынки Украины.
Он добавил, что также в 2020-м году ОП будет планировать “турне” по Латинской Америке - Бразилии, Аргентине, Чили, Перу и др.
“Латиноамериканское направление получит внимание со стороны президента в 20-м году”, - подчеркнул чиновник.
Также, по его словам, планируется активизировать отношения с африканскими странами. “Возможно, активизация отношений со странами и этого направления”, - добавил он.
Отметим, о планах Зеленского посетить Японию стало известно более месяца назад.
Как известно, Зеленский за время работы на посту совершил 20 поездок в пределах Украины и шесть поездок за границу.
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Источник: korrespondent.net
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