Гончарук и послы G7 поговорили о борьбе с коррупцией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с послами стран Большой семерки. Политики обсудили перспективы последовательной поддержки этими государствами некоторых секторов. Об этом сообщается на странице премьер-министра в Facebook в среду, 18 сентября.

"Вместе с коллегами-министрами провели встречу с послами стран Большой семерки. В фокусе совместной работы - поддержка развития государственного управления, экономического развития и энергетического сектора. Важнейший приоритет - системная борьба с коррупцией. Это ключевые векторы последовательной поддержки страны, которую предоставляют нам страны G7", - отметил Гончарук.

Напомним, что ранее Кабмин определился с новым главой Фонда госимущества.

Также сообщалось, что Кабмин одобрил план анбандлинга Нафтогаза.

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Источник: korrespondent.net