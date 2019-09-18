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18. 09. 2019

Задержан подозреваемый в тройном убийстве на АЗС

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в совершении тройного убийства в помещении газовой заправки в Николаеве. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что мужчина на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", - отметил первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль.

Он добавил, что правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства совершения преступления.

Cмотрите фотогалерею: Задержан подозреваемый в тройном убийстве на АЗС

Напомним, сегодня в Николаеве на АЗС найдены мертвыми три человека: все были работниками заправки и погибли от огнестрельных ранений.

Позже в полиции сообщили, что рассматривают три версии убийства.

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Источник: korrespondent.net
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