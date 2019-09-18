Завербованная ФСБ РФ украинка сдалась СБУ

СБУ установила, что ФСБ России завербовала жительницу Хмельницкого для сбора информации о воинской части Сил спецопераций. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает LB.ua в среду, 18 сентября.

Уроженка Красного Луча в Луганской области Екатерина Болдырева была задержана сепаратистами "ЛНР" на пункте пропуска Станица Луганская в январе этого года.

Женщину доставили в здание так называемого "Министерства государственной безопасности ЛНР" в Луганске, где ее допросили сотрудники ФСБ РФ.

Российские спецслужбы завербовали женщину для проведения подрывной деятельности против Украины. Основным средством связи с представителями ФСБ был определен мессенджер WhatsApp. Первым заданием агента ФСБ было установить текущее место жительства бывшего боевика и установить возможные факты его сотрудничества с органами СБУ. Также женщина должна была склонить экс-боевика к сотрудничеству с ФСБ.

После получения задания Болдырева беспрепятственно выехала из Луганска в Хмельницкий.

В дальнейшем 25 апреля она, находясь в Хмельницком, получила второе задание, которое заключалось в сборе персональной и служебной информации о сотрудниках управления СБУ в Хмельницкой области и военнослужащих воинской части А0553 (8-й отдельный полк специального назначения).

Указано, что Болдырева проигнорировала первое и второе задания, которые были предоставлены ей представителем ФСБ РФ, и 7 мая обратилась в Службу безопасности Украины с заявлением о своей связи с иностранной разведкой. Учитывая это, суд в начале сентября освободил подозреваемую от уголовной ответственности.

Напомним, что ранее выявленный в Укроборонпроме агент получил девять лет тюрьмы.

Также в СБУ сообщили о вербовке бывшего работника Крымского Титана.

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Источник: korrespondent.net