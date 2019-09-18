Кабмин утвердил введение безвиза с Колумбией

Кабинет министров Украины одобрил соглашение между правительствами Украины и Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Соглашение предусматривает, что граждане обеих стран смогут въезжать и пребывать на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Также правительство уполномочило постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко подписать данное соглашение.

Напомним, 21 августа Кабмин одобрил введение безвиза с Северной Македонией. Соглашение позволяет гражданам обеих стран, которые обладают биометрическими паспортами, въезд, транзит и краткосрочное проживание на срок от 90 до 180 дней без визы.

А сегодня сообщалось, что Пристайко анонсировал новые соглашения по безвизу.

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Источник: korrespondent.net