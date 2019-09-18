Лента RSS
Подписаться на ленту
18 сентября 2019, среда, 20:50
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
18. 09. 2019

Кабмин утвердил введение безвиза с Колумбией

Кабинет министров Украины одобрил соглашение между правительствами Украины и Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Соглашение предусматривает, что граждане обеих стран смогут въезжать и пребывать на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Также правительство уполномочило постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко подписать данное соглашение.

Напомним, 21 августа Кабмин одобрил введение безвиза с Северной Македонией. Соглашение позволяет гражданам обеих стран, которые обладают биометрическими паспортами, въезд, транзит и краткосрочное проживание на срок от 90 до 180 дней без визы.

А сегодня сообщалось, что Пристайко анонсировал новые соглашения по безвизу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сегодня извлекла из недр самой дальней полки старые джинсы, а они на красоте моей необъятной не сходятся.
- Муж, - говорю, - ты чего не сказал, что я так разожралась?
- А чё, можно было?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.