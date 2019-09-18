Захватчик моста сидел на гауптвахте - СМИ

Алексей Белько, который по данным СМИ, является захватчиком моста в Киеве, числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает Страна со ссылкой на экс-нардепа Антона Геращенко.

"Это 42-летний Алексей Николаевич Белько, уроженец Фороса и военнослужащий ВСУ. Он сержант-контрактник и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне 2019 года он был подсудимым в деле о самовольном отлучении из воинской части. В итоге получил несколько дней гауптвахты, причем два раза. Информация об этом размещена в Едином реестре.

Также известно, что в конце августа Белько пытались выселить из квартиры.

В воинской части, где служит Белько, базируется 99-й отдельный батальон управления и обеспечения спецназа - Сил специальных операций.

В сообществе Киев ДТП сообщают, что Белько имел конфликты с командирами, но реальные проблемы начались после развода с женой-полицейской.

Ранее сообщалось, что правоохранители установили личность мужчины, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве.

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Источник: korrespondent.net