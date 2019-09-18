Анжелу Стрижевскую уволили с поста замгенпрокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил своего заместителя Анжелу Стрижевскую. Об этом сообщается на сайте ГПУ в среду, 18 сентября.

Экс-судья Стрижевская была назначена замгенпрокурора 8 июля 2016 года. До этого она работала начальником управления реформ и обеспечения качества работы Генпрокуратуры.

В 2005 году Стрижевская была судьей Печерского районного суда Киева и выносила решение об аресте политика Бориса Колесникова.

В 2006 году в отношении Стрижевской было открыто уголовное дело по подозрению в фальсификации судебного решения о закрытии уголовного дела против работников СБУ, уничтоживших материалы оперативно-розыскного дела о деятельности российского бизнесмена Семена Могилевича.

Также она работала помощником депутата Верховной Рады 6-го созыва от Блока Юлии Тимошенко Григория Омельченко и была судьей Апелляционного суда Киева.

Напомним, что ранее генпрокурор Рябошапка уволил своих заместителей Юрия Севрука и Владимира Бедриковского.

Также сообщалось, что 2 сентября генпрокурор Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Он направлен в распоряжение Минобороны.

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Источник: korrespondent.net