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18. 09. 2019

Президент Эстонии узнала отличие Украины от других стран СССР, посетив Киев

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поделилась мнением насчет того, чем современная Украина отличается от других стран бывшего СССР. Об этом она рассказала в интервью Европейской правде в среду, 18 сентября.

"Когда общаюсь с европейскими партнерами, всегда говорю: Украина особенная. У вас невероятно сильное гражданское общество, которое не стоит недооценивать. Именно поэтому вы отличаетесь от всех государств, которые когда-то были в составе Советского Союза", - сказала Кальюлайд.

Она отметила, что во всех других бывших республиках СССР, за исключением государств Балтии, не хватает свободных медиа, демократии, а следовательно - почвы для построения свободного государства и рыночных реформ.

"А в Украине это есть! Именно ваше общество является движущей силой вашего государства", - считает Кальюлайд.

При этом, отметила она, для успеха Украины крайне важно прогресс в борьбе с коррупцией.

"Но если свобода вашего общества не будет сопровождаться реальными изменениями, если мы не будем видеть реального прогресса в борьбе с коррупцией - вы не получите двух вещей: экономического роста и роста поддержки Запада", - заключила Кальюлайд.

Напомним, на прошлой неделе президент Эстонии посетила Киев, где встретилась с президентом Владимиром Зеленским, которого пригласила в Таллин. Она приезжала в Украину на ежегодный форум Ялтинской европейской стратегией (YES).

Кроме Кальюлайд высоким гостем форума был президент Финляндии Саули Ниинисте.

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Источник: korrespondent.net
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