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18. 09. 2019

Украина назвала условия по "формуле Штайнмайера"

Украинская сторона на переговорах в Минске выдвинула условия реализации "формулы Штайнмайера". Об этом в среду, 18 сентября, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

По ее словам, представитель Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу так называемой формулы Штайнмайера о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможно только при условии выполнения некоторых пунктов.

Среди них Олифер назвала:

  • полное прекращение огня;
  • обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
  • вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
  • разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
  • обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;
  • установление контроля над неподконтрольной Украине участка российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минский соглашениями.

Напомним, сегодня глава МИД Украины заявил о согласии Украины на формулу Штайнмайера.

Отметим, сегодня в Минске проходят переговоры трехсторонней контактной группы. По данным СМИ, украинская сторона отказалась подписывать документ о формуле Штайнмайера.

Ранее в России потребовали письменно закрепить формулу Штайнмайера, которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе – после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ.

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Источник: korrespondent.net
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