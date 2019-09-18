Численность населения Украины опустилась ниже отметки в 42 млн

Численность населения Украины сократилась до отметки в 41,99 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы статистики в среду, 18 сентября.

Согласно данным Госстата, численность населения в Украине, по оценке, на 1 августа 2019 года составила 41990,3 тыс. человек. Год назад, на 1 августа 2018 года, этот показатель составлял 42248,1 тыс. человек.

При этом в учреждении добавили, что в течение января-июля 2019 года численность населения страны уменьшилась на 162,9 тыс. человек.

Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших приходится 51 живорожденный.

Как сообщалось ранее, по оценке Госстата, численность наличного населения в Украине на 1 июля 2019 года составляла 42010,1 тысяч человек. За июнь население сократилось на 20,7 тыс. человек.

Напомним, что в ООН подсчитали, что к 2050 году численность населения Украины сократится до 35,2 млн, а к 2100 году - до 24,4 млн.

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Источник: korrespondent.net