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18. 09. 2019

Долг Украины вырос на $1,5 млрд

Валовый внешний долг Украины на конец II квартала 2019 года вырос в сравнении с прошлым кварталом на 1,555 млрд долларов - с 113,956 млрд долларов до 115,511 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка Украины, обнародованные в среду, 18 сентября.

По данным НБУ, долг в секторе общего государственного управления вырос на 1,470 млрд долларов с 41,144 млрд долларов до 42,614 млрд долларов.

Долг Национального банка сократился на 169 млн долларов с 7,745 млрд долларов до 7,576 млрд долларов.

Долг банков сократился на 83 млн долларов с 5,037 млрд долларов до 4,954 млрд долларов. Долг предприятий сократился на 32 млн долларов с 50,518 млрд долларов до 50,550 млрд долларов.

Напомним, что ранее НБУ за неделю купил на межбанке почти $200 млн.

Также сообщалось, что резервы Украины превысили $22 млрд.

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Источник: korrespondent.net
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