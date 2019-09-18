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18. 09. 2019

Украина должна выплатить $24,8 млрд до конца 2020

Нацбанк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 июля 2019 года. Данные появились на официальном сайте НБУ в среду, 18 сентября.

Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за III-IV кварталы должны выплатить 8,975 млрд долларов, из которых 6,773 млрд долларов - основная сумма долга, 2,202 млрд долларов - проценты.

По данным НБУ, в 2020 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 15,877 млрд долларов, из которых 12,095 млрд долларов - основная сумма долга, 3,781 млрд долларов - проценты.

Ранее в Нацбанке сообщили, что внешний валовый долг Украины вырос за II квартал 2019 года на 1,5 млрд долларов.

Также стало известно, что резервы Украины превысили $22 млрд.

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Источник: korrespondent.net
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