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18. 09. 2019

Стало известно, что будет с Институтом нацпамяти

Институт национальной памяти останется в статусе органа госвласти, а его работа не изменится. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook в среду, 18 сентября.

"Ключевые направления работы Института останутся неизменными. Мы достроим Мемориал героев Небесной сотни и Музей Революции достоинства, продолжим создание Архива национальной памяти", - заявил Гончарук.

Он добавил, что Украина оставит за собой лидерство в сфере свободного доступа к архивам советских спецслужб. И пообещал, что Институт в дальнейшем будет оставаться в статусе органа государственной власти. Вятровича премьер поблагодарил за работу и достижения.

Напомним, сегодня стало известно, что Владимир Вятрович покидает свой пост главы Института нацпамяти.

Кабинет министров назначил Вятровича директором Украинского института нацпамяти в марте 2014 года. В 2008-2010 годах он возглавлял архив СБУ.

Комментируя свое увольнение, Вятрович заявил, что его увольнение не было для него новостью.

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Источник: korrespondent.net
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