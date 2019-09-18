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18. 09. 2019

ООН направила экспертов в Саудовскую Аравию для расследования атаки дронов


Эксперты ООН направились в Саудовскую Аравию для проведения расследования недавних атак на нефтяные объекты предприятия Saudi Aramco в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в среду, 18 сентября.
 
"В соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности с четким мандатом для этой цели эксперты ООН уже отправились в Саудовскую Аравию. Они будут работать в соответствии с мандатом, который СБ ООН им предоставил. Это не первый раз. Это то, что четко определено мандатом СБ", - сказал он.
 
По мнению Гутерриша, нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии представляют угрозу миру и безопасности, а значит, этот вопрос находится в ведении Совета безопасности ООН.
 
Напомним, в ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки.
 
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.

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Источник: korrespondent.net
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