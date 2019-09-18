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18. 09. 2019

Новый посол Грузии начал работу в Украине


Новоназначенный посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе вручил копии верительных грамот заместителю главы Министерства иностранных дел Украины Василию Боднару. Об этом сообщила пресс-служба МИД в среду, 18 сентября.
 
Во время встречи новый посол Грузии в Украине заверил, что Грузия неизменно поддерживает территориальную целостность Украины.
 
В ходе общения стороны отметили готовность к активизации политического диалога и выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении украинского-грузинского сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. 
 
Теймураз Шарашенидзе ранее занимал должность посла Грузии в Азербайджане. Он стал преемником посла Гелы Думбадзе, которого МИД Грузии отозвал из Украины с целью назначения на другую должность.

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Источник: korrespondent.net
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