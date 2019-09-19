В Канаде выявлен первый случай вызванного вейпом заболевания



Первый случай вызванного вейпом тяжелого заболевания легких зарегистрирован в Канаде, сообщила телекомпания СBC в среду, 18 сентября.

Отмечается, что госпитализирован подросток, ежедневно куривший вейп.

По словам медиков, окончательно они не могут сказать, что респираторное заболевание, возникшее у молодого человека, стало прямым результатом вейпинга. При этом пока нет другой поддающейся определению причины.

Напомним, в США возникла эпидемия легочных респираторных заболеваний среди вейперов. В августе и сентябре в стране было зарегистрировано более 380 случаев странного заболевания.

Уже известно о семи смертельных случаях среди курильщиков электронных сигарет. Возможной причиной назвали содержание ацетата витамина Е во всех смесях для вейпов с содержанием продуктов каннабиса, которые курили умершие.

Также сообщалось, что в США впервые запретили электронные сигареты.

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Источник: korrespondent.net