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19. 09. 2019

США объяснили провал Patriot при атаке на нефтяные объекты саудитов


Глава Государственного департамента США Майк Помпео прокомментировал информацию о том, что американская система ПВО Patriot не смогла отбить атаку на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

По его словам, системы противовоздушной обороны во всем мире работают "с переменным успехом".

"Даже лучшие системы в мире не всегда сбивают цели", – сказал госсекретарь США.

При этом Госдеп США снова обвинил власти Ирана в произошедшей атаке.

Напомним, в ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки.
 

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.

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Источник: korrespondent.net
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