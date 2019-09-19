Лента RSS
Подписаться на ленту
19 сентября 2019, четверг, 03:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
19. 09. 2019

Уволенный Болтон назвал главные ошибки Трампа


Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подверг критике внешнюю политику Дональда Трампа на закрытой встрече, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что экс-советник не скрывал своих разногласий с президентом. В частности, его возмутило решение Трампа пригласить лидеров афганского движения Талибан в загородную резиденцию президента США в Кэмп-Дэвиде. По его словам, это проявление неуважения к жертвам теракта 11 сентября.

Кроме того, Болтон высказал мнение, что любые переговоры с КНДР и Ираном были "обречены на провал". По его словам, эти страны лишь хотят вести переговоры об освобождении от санкций для поддержки своей экономики.

Напомним, Трамп уволил Болтона 10 сентября после более полутора лет его работы на этом посту. Американский президент раскритиковал советника за его позицию по Венесуэле и КНДР.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Сегодня извлекла из недр самой дальней полки старые джинсы, а они на красоте моей необъятной не сходятся.
- Муж, - говорю, - ты чего не сказал, что я так разожралась?
- А чё, можно было?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.