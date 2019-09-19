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19. 09. 2019

В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба: есть жертвы


В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, в результате которой погиб по меньшей мере один человек, сообщает телеканал NBC.

Предварительно, жертвой стрельбы в Уилмингтоне стала девушка. Также ранения получили мужчина и женщина, они госпитализированы.

Полиция разыскивает стрелка.

В США подросток расстрелял свою семью

Напомним, ранее на спортивном стадионе в американском штате Алабама произошла стрельба, в результате которой пострадали десять человек.

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Источник: korrespondent.net
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