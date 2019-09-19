Ураган Умберто оставил без света треть Бермудских островов



Треть Бермудский островов отключена от электроснабжения из-за технического сбоя на фоне приближающегося к региону урагана Умберто, сообщает пресс-служба компании-поставщика электричества BELCO.

Отмечается, что электроснабжение нарушено у 22 470 пользователей Бермудских островов из проживающих здесь 65 000 человек.

Ранее сообщалось, что максимальные порывы ветра циклона Умберто, образовавшегося у восточного побережья США, превысили 33 м/с, в результате чего он перешел в категорию ураганов.

Напомним, 1 сентября на Багамы обрушился ураган Дориан. По последним данным, погибли по меньшей мере 50 человек, пропавшими без вести считаются около 2,5 тыс. человек.

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Источник: korrespondent.net