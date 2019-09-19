Трамп расписался на стене на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп оставил подпись на стене на границе с Мексикой, сообщает The Hill.
GREAT progress on the Border Wall! pic.twitter.com/TvOYxgsBSv— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2019
Напомним, строительство стены на границе с Мексикой было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.
Ранее Пентагон выделил 3,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
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Источник: korrespondent.net
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