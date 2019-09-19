Итоги 18.09: Захват моста в Киеве и уход Вятровича



Заместителя Кличко избили

В Киеве неизвестные избили заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Инцидент произошел в подъезде дома №16-в по улице Митрополита Липкивского.

Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы.

Украина назвала условия выполнения "формулы Штайнмайера"

Украинская сторона на переговорах в Минске выдвинула условия реализации "формулы Штайнмайера".

Киев не имеет принципиальных возражений по существу так называемой формулы Штайнмайера о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможно только при условии выполнения таких пунктов:

полное прекращение огня;

обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

обеспечение работы ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля над неподконтрольной Украине участком российско-украинской границы.

Вятровича уволили с должности главы Института нацпамяти

Кабинет министров уволил директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.



"Увольнение готовилось заранее, и я лично обсуждал этот вопрос с премьер-министром Алексеем Гончаруком, с которым хорошо знаком со времен Майдана. Он также меня лично заверил, что Институт сохранит все свои направления работы, которые были заложены и разработаны в течение этих пяти лет", - сказал Вятрович.

В Киеве мужчина угрожал взорвать мост Метро

В Киеве военнослужащий Алексей Белько захватил мост Метро и угрожал его взорвать. Он также обстрелял полицейских и сбил их дрон. В ходе спецоперации мужчина сдался и был задержан. Открыто криминальное производство по статье Подготовка к совершению теракта.

Порошенко не пришел на допрос в ГБР

Бывший президент Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу относительно возможного злоупотребления служебным положением, а также возможного вмешательства в деятельность судей.

Порошенко также вызван на допросы 27 сентября и 3 октября, но повторные повестки могут направляться и на другие даты.

Коломойский ответил на обвинения Гонтаревой в поджоге ее дома

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил о намерении судиться с экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой после того, как она обвинила его в организации поджога дома. "Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки", - сказал олигарх, отметив, что речь идет о защите чести и достоинства в украинских судах.

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Источник: korrespondent.net