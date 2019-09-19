Сутки в ООС: пять обстрелов, потерь нет

Подразделения сепаратистов на Донбассе за минувшие сутки, 18 сентября, пять раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 19 сентября.
Противник обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было зафиксировано три обстрела: неподалеку Березового – из стрелкового оружия; дважды у Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север совершено два обстрела: неподалеку Травневого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Крымского – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
С начала текущих суток сепаратисты дважды открывали огонь из стрелкового оружия – в районе Николаевки и Золотого.
Напомним, за сутки 17 сентября на Донбассе зафиксировали 11 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда погиб один боец ВСУ и два были ранены.
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Источник: korrespondent.net
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