В суде Донецкой области избили прокурора

В Доброполье Донецкой области в здании местного суда неизвестные напали на прокурора, а также повредили его машину. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.
Отмечается, что инцидент произошел в среду, 18 сентября. В коридоре первого этажа суда несколько человек напали на 28-летнего работника Константиновской местной прокуратуры и нанесли удары кулаками в живот.
Кроме того, нападавшие порезали два колеса внедорожника SSANG YONG Rexton, который принадлежит прокурору.
По факту нападения открыто уголовное производство по статье "насилие в отношении работника правоохранительного органа" и "умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к нападению на прокурора.
Накануне сообщалось, что в Киеве избили замглавы КГГА Слончака. У него диагностировали ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибы головы.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость