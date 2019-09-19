В суде Донецкой области избили прокурора

В Доброполье Донецкой области в здании местного суда неизвестные напали на прокурора, а также повредили его машину. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 18 сентября. В коридоре первого этажа суда несколько человек напали на 28-летнего работника Константиновской местной прокуратуры и нанесли удары кулаками в живот.

Кроме того, нападавшие порезали два колеса внедорожника SSANG YONG Rexton, который принадлежит прокурору.

По факту нападения открыто уголовное производство по статье "насилие в отношении работника правоохранительного органа" и "умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к нападению на прокурора.

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Источник: korrespondent.net