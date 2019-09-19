Экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву пригласили в США для общения с американскими законодателями. Об этом сообщает Радио Свобода в четверг, 19 сентября.

Отмечается, что сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур обеспокоена нападениями на Гонтареву.

"Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение – это путь к будущему", – сказала Каптур.

Напомним, в ночь на 17 сентября под Киевом сгорел дом Валерии Гонтаревой. По информации полиции, неизвестный бросил через забор "зажигательную ракету", что стало причиной пожара. В результате инцидента никто не пострадал. Вся семья Гонтаревой находится в Лондоне.

Экс-глава НБУ считает, что поджог ее дома и автомобиля невестки, а также ДТП с ней в Лондоне организованы бизнесменом Игорем Коломойским.

В свою очередь Коломойский заявил о намерении судиться с Гонтаревой после того, как она обвинила его в организации поджога дома. Он уточнил, что речь идет о защите чести и достоинства в украинских судах.

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Источник: korrespondent.net