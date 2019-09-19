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19. 09. 2019

В Николаеве мужчина прыгнул с моста в реку и погиб

Утром в четверг в Николаеве мужчина прыгнул в реку Ингул с Ингульского моста и погиб. Об этом 19 сентября сообщает местное издание Новости-N со ссылкой на очевидцев происшествия.

"Самоубийцу заметили рыбаки, ловившие рыбу на Набережной и сообщили об этом в полицию. На место происшествия прибыли патрульные, а затем и спасатель ГСЧС, которые достали тело погибшего из воды", – говорится в сообщении.

На вид мужчине 70-75 лет. Следствию предстоит выяснить, что толкнуло человека на столь радикальный шаг.

ВНИМАНИЕ! Фото содержат сцены смерти. Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве мужчина прыгнул с моста в реку и погиб

Ранее в центре Киева мужчина прыгнул с Паркового моста, который также известен как Мост влюбленных, и разбился насмерть.Погибшему было около 40 лет.

А в Харькове на пляже отдыхающие раскачали канатный мост и он упал в воду вместе с ними. Обошлось без жертв.

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Источник: korrespondent.net
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