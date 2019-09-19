В Луганске произошел взрыв моста – СМИ

В неподконтрольном Луганске произошел взрыв в районе автомобильного моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники среди сепаратистов "ЛНР" в четверг, 19 сентября.

"В четверг около 00:15 ночи произошел сильный взрыв в районе улицы Лутугинской в Луганске. В результате могли получить повреждения опоры автомобильного моста. Место происшествия оцеплено работниками "правоохранительных органов", – отметил источник.

Утверждается, что сам мост не разрушен.

Информацию о взрыве подтвердил в Telegram бывший официальный представитель "народной милиции ЛНР" Андрей Марочко.

"Подтверждая свою риторику продолжения войны на Донбассе, вчера Украина отказалась подписывать договор о реализации "формулы Штайнмайера", а сегодня ночью в Луганске в районе лесоторгового был взорван мост", – написал Марочко.

Ранее в Калининском районе Донецка прогремел взрыв. Тогда пострадал сотрудник так называемой "полиции ДНР".

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Источник: korrespondent.net