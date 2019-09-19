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19. 09. 2019

Минветеранов будет защищать захватчика моста

Министерство по делам ветеранов намерено защищать интересы Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Соответствующее заявление Минветеранов опубликовало на своей странице в Facebook.

"Министерство по делам ветеранов выражает благодарность силовикам, правоохранителям и всем причастным к профессиональному, безопасному и бескровному решению ситуации", - сказано в заявлении.

Команда министерства заверила в готовности оказать любую помощь в коммуникации между Алексеем Белько и "теми, кого это может касаться на официальном или неофициальном уровне".

"Министерство подчеркивает, что оно будет защищать интересы Алексея Белько, как и любого участника российско-украинской войны, в частности, его право на уважение, справедливое рассмотрение этого дела и помощь при необходимости. Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов или для раскола между ними и остальным обществом", - сказано в заявлении.

В министерстве призвали граждан внимательно проверять информацию, а журналистов - опираться на достоверные источники. А также пообещали следить за ходом событий и информировать общество, когда о случившемся появится больше достоверной информации.

Напомним, вечером 18 сентября в Киеве военнослужащий захватил мост и угрожал его взорвать. Он также обстрелял полицейских и сбил их дрон. В ходе спецоперации мужчина сдался и был задержан.

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Источник: korrespondent.net
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