Гончарук назвал сроки открытия рынка земли

Открытие рынка земли решили отложить до 1 октября следующего года. Об этом заявил в четверг, 19 сентября, на встрече с аграриями премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы открываем рынок земли не сразу, потому что к этому нужно подготовиться. Откровенно скажу, что мы думали сделать это с 1 июля следующего года, однако потом проконсультировались с людьми, которые реально обрабатывают землю, и они сказали, что это не очень хорошая идея – делать это летом. Поэтому сейчас та модель, которую мы предлагаем, предусматривает открытие рынка с 1 октября следующего года", - рассказал премьер.

Он также отметил, что один человек не будет иметь права приобрести более 15% земли на уровне области и 0,5% на уровне страны.

Кроме того, первоочередное право на приобретение земельных участков будут иметь те, кто сейчас арендует землю.

"Конечно, мы будем гарантировать права тех, кто сейчас арендует земельный участок, купить в первую очередь. Это совершенно необходимо. Мы очень не хотим, чтобы те, кто сейчас обрабатывает землю, потеряли возможность обрабатывать ее в дальнейшем. Этот рынок должен быть удобным не для спекулянтов, а для тех, кто реально работает на земле", - сказал Гончарук.

По его словам, на прозрачных торгах можно будет приобрести как государственную, так и коммунальную землю.

Перед этим Владимир Зеленский рассказал, что согласно будущей модели рынка, покупать землю в Украине смогут только украинцы.

Напомним, 2 сентября на встрече с руководителями парламента, правительства и правоохранительных органов Зеленский распорядился, чтобы Кабмин подготовил, а парламент принял до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменил мораторий на продажу земли.

До 1 октября правительство должно разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель с/х назначения, до 1 января 2021 года информацией о земельных участках должен быть наполнен государственный земельный кадастр.

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Источник: korrespondent.net