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19. 09. 2019

В Афганистане 30 человек погибли при авиаударе – СМИ

На востоке Афганистана в провинции Нангархар 30 человек погибли и еще 45 пострадали в результате авиаудара. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на совет провинции.

Отмечается, что люди погибли в районе Ходжьяни, когда "они собирали арахис". Все они были мирными жителями. Чиновники из местного правительства подтвердили нападение и смерть не менее девяти человек.

При этом в сообщении не указано, кто именно произвел авиаудар. В свою очередь телеканал Ariana утверждает, что атака была совершена "иностранными силами".

Ранее в июле в Афганистане в результате авиаударов в центральной провинции Урузган погибли более 35 мирных жителей. Удары были нанесены после того, как американские войска совершили рейд на укрепительное сооружение боевиков движения "Талибан", но получили отпор.

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Источник: korrespondent.net
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