НАБУ завело три дела на главу Нацбанка

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло три производства по факту декларирования недостоверной информации главой Национального банка Яковом Смолием. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает Украинская правда со ссылкой на руководителя пресс-службы Нацагенства по борьбе с коррупцией (НАПК) Александра Свириденко.

"Зарегистрированы три производства. Они открыты на основании обоснованных выводов НАПК, которые мы направили в НАБУ. Они касаются недостоверного декларирования", – сказал Свириденко.

По его словам, следователи НАБУ запросили дополнительные сведения, касающиеся деклараций, и на сегодня уже получили от НАПК доступ к декларациям Смолия.

Напомним, в августе в НАПК заявили о нарушениях на миллионы в декларации главы НБУ. Так, Смолий "забыл" внести в декларации за три года имущества более чем на 18 млн гривен.

Тогда в НБУ утверждали, что Яков Смолий не получал информацию о результатах проверки его деклараций, но готов сотрудничать с антикоррупционными органами.

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Источник: korrespondent.net