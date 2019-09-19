ООН назвала количество украинских мигрантов в мире

Количество международных мигрантов украинского происхождения за пределами Украины на 1 июля 2019 составляет 5,9 млн человек. Такие данные приводятся в новом докладе ООН, сообщает Укринформ.

Для сравнения, в 1990 году этот показатель оценивался в 5,5 млн, в течение 1995-2005 гг. оставался на уровне 5,6 млн, в 2010-м - 5,4 млн, в в 2015 году за рубежом постоянно проживали 5,7 млн украинцев.

Как сообщается, в 1990 году Украина была на 4-м месте в мире по количеству эмигрантов (после России, Афганистана и Индии), то в 2019-м она оказалась уже на 8-м месте. Это произошло вследствие стремительного роста количества мигрантов в мире. Нас опережают Индия (17,5 млн), Мексика (11,8 млн), Китай (10,7 млн), Россия (10,5 млн), Сирия (8,2 млн), Бангладеш (7,8 млн.), Пакистан (6,3 млн).

С 2015 до 2019 года количество международных мигрантов из Украины выросло ориентировочно на 200 тысяч. К сравнению, мигрантов-немцев стало так же ориентировочно на 200 000, переселенцев из России - на 300 тыс. человек. Так же - на 300 тыс. человек - вырос поток мигрантов из Великобритании, а из Польши - даже на 400 тыс.

Для сравнения. одновременно количество мигрантов из Сирии возросло на 2 млн. человек.

Ранее сообщалось, что с 2010 года количество мигрантов в мире выросло на 51 млн человек – до 272 млн. Более чем половина из них живут лишь в 10 странах.

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Источник: korrespondent.net