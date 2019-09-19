В Львовской области в гимназии распылили газ: госпитализировали троих детей

Во Львовской области троих детей госпитализировали из-за распыления слезоточивого газа в гимназии. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В Сколевское отделение полиции, 18 сентября, поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставили трех учениц местной гимназии с диагнозом «токсическое действие неизвестного газа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате происшествия трое детей оказались в больнице.

"Правоохранители установили, что газ распылил ученик этой школы. В отношении правонарушителя составлен административный протокол", – добавили в полиции.

Полицейскими установлено, что около 14.00 в перерыве между уроками 16-летний ученик 11 класса распылил газовый баллончик на листья вазона, который находился в коридоре учебного заведения. В результате этого пострадали трое девочек в возрасте 10, 13 и 14 лет. Их госпитализировали в больницу.

На правонарушителя составлен административный протокол по ст.173 (мелкое хулиганство) Куоап. Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Также работники ювенальной превенции провели профилактическую беседу со школьником и его родителями.

Ранее сообщалось, что из-за пищевого отравления в школе Казатина в больницу попал 21 человек. Среди пострадавших дети и учителя школы. По предварительной информации правоохранителей, пострадавшие отравились продуктами питания в столовой школы. Работу заведения, которое готовило и доставляло еду в школу, приостановили.

А на Буковине пять человек отравились грибами. Среди пострадавших – трое детей, один подросток и один взрослый. Их доставили в реанимацию.

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Источник: korrespondent.net