Штайнмайер прокомментировал инициативы Зеленского по Донбассу

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил важность мирных инициатив президента Владимира Зеленского для прекращения войны в Донбассе. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в Twitter.

Об этом посол написал после встречи с Штайнмайером.

"Пока все говорят о формуле Штайнмайера, лично пообщался с федеральным президентом Германии. Глава государства передал наилучшие пожелания Президенту Зеленскому, отметив важность его мирных инициатив для прекращения войны на Востоке Украины", - сообщил посол.

СМИ опубликовали текст формулы Штайнмайера

Напомним, о согласии Украины на формулу Штайнмайера накануне заявил глава МИД Вадим Пристайко.

Позже украинская сторона на переговорах в Минске выдвинула условия реализации формулы Штайнмайера.

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Источник: korrespondent.net